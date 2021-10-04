Определят 10 лучших инспекторов по делам несовершеннолетних

Премия городского правительства «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» будет выделена 10 конкурсантам, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, по которому будут выбраны 10 человек на присуждение премии «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» за 2021 год. По результатам конкурсного отбора будут выбраны победители.

Каждый год премии присуждают за заслуги перед обществом и самим собой, отвагу, честность и смелость, самоотверженность и проявление лучших профессиональных качеств. Победители должны точно исполнять служебные обязательства по обеспечению правопорядка, пресекать и предотвращать преступления, а а также административные правонарушения.

Инспекторы занимаются и проведением профилактической работы по предупреждению нарушений несовершеннолетних.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре в центральном районе Петербурга доблестные сотрудники ГИБДД пресекли две попытки дачи взятки от водителей без прав.