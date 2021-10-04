Названа причина, по которой провалился лифт с подростками

Названа причина, по которой провалился лифт с подростками
Названа причина, по которой провалился лифт с подростками. Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»

В Красном селе лифт с семью подростками провалился из-за того, что ребята баловались, а технически механизм был исправен, рассказывают в компании ООО «Радел».

«У нас лифт защищён, есть предохранительная безопасность, которая срабатывает при какой-то аварии. Практически это штатная ситуация, но так как дети баловались, поэтому сработали защитные устройства, всё нормально» — утверждает представитель компании ООО «Радел».

Вчера вечером, 3 октября, в Красном селе по адресу дом № 31 по улице Освобождения компания школьников находилась в лифте, который сорвался примерно со 2 этаже на первый. Ребята баловались и проверяли на прочность тросы закрепления лифта. Никто из ребят не пострадал.

Сотрудники МЧС были вынуждены выломать двери лифта, чтобы спасти подростков из ловушки, которую те сами себе создали. Теперь в лифте необходимо ремонтировать двери.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ранее было известно об изначальном положении лифта на 7 этаже. Автоматика не позволила кабине упасть окончательно, остановив ее на уровне между 3 и 2 этажом.

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