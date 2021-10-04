По ночным барам и клубам города были проведены проверки

По ночным барам и клубам города были проведены проверки
Полиция провела традиционные рейды по 14 ночным барам и клубам города, находящимся в центре Петербурга. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Полиция провела традиционные рейды по 14 ночным барам и клубам города, находящимся в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незаконные баллоны азота. Фото:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из полиции Центрального района в минувшие выходные провели проверки ночных баров и клубов, расположенных в центре Северной столицы. Главной задачей было выявление правонарушений в сфере незаконного оборота закиси азота, который называют «веселящий газ», а также алкогольной продукции без документов.

Прошел рейд по 14 заведениям в центре. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выборочно были посещены девять ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думская, а также на набережной канала Грибоедова. В ходе проверки было изъято 34 десятилитровых баллона с закисью азота и около 100 литров алкогольной продукции без документов. По полученным фактам были возбуждены административные дела с дальнейшим привлечением виновных к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шестого октября, МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения населения, во время которой сирены включат по всей России.

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