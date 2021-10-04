Беглов назвал сроки завершения эпидемии коронавируса в Петербурге

Беглов назвал сроки завершения эпидемии коронавируса в Петербурге
Беглов отметил, что коллективный иммунитет в Северной столице пока не сформировался. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал, когда горожанам ждать окончания эпидемии коронавируса. По его словам, ковид перестанет распространятся, когда в городе сформируется надежная иммунная прослойка.

Градоначальник заявил об этом в своем радиообращении к петербуржцам. Он отметил, что коллективный иммунитет в Северной столице пока не сформировался, а значит коронавирус продолжит распространяться дальше.

Как подчеркивает глава города, эпидемия будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не достигнет надежной иммунной прослойки.

Беглов уточнил, что к настоящему моменту в городе на Неве привились 1,6 млн человек. Однако из-за новых штаммов этого числа недостаточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 72 класса в 44 петербургских школах отправились на карантин.

Александр Беглов новости СПб эпидемия коронавируса


 

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