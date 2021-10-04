Во время шторма «Шахин» в Омане погибли 12 человек

Жертвами тропического шторма «Шахин» в Омане стали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентство ONA, стихия обрушилась на Оман в воскресенье. Накануне стало известно о гибели пяти человек. Сегодня сообщается, в ходе ликвидации последствий шторма были найдены тела еще семи человек.

Тропический шторм уже ослабел и двинулся в сторону ОАЭ. В местном агентстве WAM сообщили, что стихия уже не представляет серьезной опасности, она вызвала лишь дожди и ветра.

В Омане циклон спровоцировал шквалистый порывистый ветер скоростью более 40 м/с, ливни, паводки и наводнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в горах Черногории погибла российская альпинистка. Инцидент произошел в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед.