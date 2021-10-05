Сегодня утром в Петербурге наблюдаются 4-5 бальные пробки

Сегодня утром в Петербурге наблюдаются 4-5 бальные пробки
Фото: "Яндекс.Пробки"

Сейчас в Петербурге уровень пробок 4 балла, однако к 9 часам уровень загруженности дорог возрастет до 6 баллов, после чего к полудню пойдет на спад и в 14 снова возрастет до 4. Начался второй рабочий день недели.

Согласно данным «Яндекс.Пробки» на 8:00 в городе четерехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на Киевской улице, Днепропетровской улице, Омской улице от Торжковской улицы до Ланского шоссе, улице Профессора Попова, 9-ой Совесткой улице от Греческого проспекта до Суворовского, Шкиперски проток, Ковенский переулок от улицы Радищева до улицы Маяковского, Митаевский переулок от Саперного переулка до Восстания, улица Евдокима Огнева от Дальневосточного проспекта до Искровского, Краснопутиловская улица, улица Коллонтай, Минбшенская улица.

Пробки и затруднения на дорогах образовались из-за большого количества перекрытия движений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Профессора Попова на неделю будет закрыто движение транспорта по причине ремонтных работ.

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