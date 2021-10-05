Жителя псковской области избили на Комендантском проспекте

Жителя псковской области избили на Комендантском проспекте
на Комендантском проспекте был избит житель Псковской области. Фото: unsplash.com

Вчера около 18 часов на Комендантском проспекте был избит житель Псковской области, сообщает УМВД России по Приморскому району.

Около 19 часов в 86 отдел полиции УМВД по Приморскому району из городской Елизаветинской больницы поступило сообщение, что с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой с Комендантского проспекта в тяжелом состоянии доставлен мужчина 48 лет. По словам пострадавшего, он был избит неизвестным около 18 часов по адресу Комендантский проспект дом 66.

Из повреждений у пострадавшего были обнаружены переломом свода и основания черепа, закрытые травмы груди, переломы четвертого ребра слева со смещением отломков, ушиб легких, закрытые травмы живота с повреждением органов. Мужчина оказался жителем Псковской области.

Для выяснение обстоятельств устанавливается видеонаблюдение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что произошло избиение в Калининском районе. Задержали 26-летнего мужчину, который во время внезапной ссоры, возникшей после выпивки спиртных напитков избил знакомого.

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Жителя псковской области избили на Комендантском проспекте
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