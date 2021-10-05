Петербургские педиатры излечили гигантскую крапивницу девочке из Японии

В Японии отказались назначить необходимую терапию по причине возраста ребенка, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Пятилетняя Алиса М. родом из Хабаровска, в настоящее время живет с родителями в японском городе Кобе. Летом прошлого года на теле малышки появились крупные зудящие пятна. «Мы тогда подумали, что это аллергия на клубнику. Ягоду давать перестали, но пятна не прошли», — рассказала мама ребенка Валерия М.

Посещения врачей, тесты на вирусы, бактерии, паразитов и аллергопробы не помогли поставить точный диагноз. Родители поместили ребенка в московскую клинику, но лечение антигистаминными препаратами и кортикостероидами лишь временно снимали зуд.

Японские специалисты исключили генетические, аутоиммунные и онкологические заболевания. Ребенка неоднократно госпитализировали, в том числе в Университетскую клинику Кобе (Kobe University Hospital). Но ни один вид лечения не помогал, периодически у девочки фиксировали жизнеугрожающее состояние — отёк Квинке. Семья обратилась за помощью к российским медикам.

Врач-аллерголог из Екатеринбурга подсказала специалиста, который мог помочь. Это был петербургский профессор Геннадий Новик.

«Он сказал, что в нашем случае нужен «омализумаб», — вспоминает Валерия.

Но японские врачи отказались применять препарат: данная терапия в стране разрешена только для пациентов старше 12 лет. Осложнение во время лечения грозит медикам лишением лицензии. Поэтому семья прибыла в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

«К сожалению, у крапивницы много причин и не всегда можно найти и исключить аллерген»,— сообщила заведующая педиатрическим отделением №2 СПбГПМУ Юлия Пешехонова.

После консилиума врачи ребенку провели лечение «омализумабом» и уже на второй день Алиса почувствовала себя лучше, рассказал главный детский аллерголог-иммунолог СЗФО, заведующий кафедрой детских болезней им. профессора И. М. Воронцова СПбГПМУ Геннадий Новик.

Уже через две недели Валерия с дочерью вернулись домой. Спустя два месяца после лечения высыпаний ни разу не было. Алиса ведет активный образ жизни и посещает подготовительную школу. Японских медиков убедил результат терапии, и они согласились продолжить лечение «омализумабом».

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