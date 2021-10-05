По данным университета Хопкинса в России от COVID умерло 4 808 399 человек

По данным университета Хопкинса в России от COVID умерло 4 808 399 человек. Фото: pixabay

По данным университета Хопкинса в России от COVID умерло 4 808 399 человек. Фото: pixabay

На сегодняшний день по всему миру с начала пандемии от коронавируса скончалось 4 808 399 человек, при этом общее число заразившихся составляет 235 382 458, подсчитали в университете имени Джона Хопкинса.

При этом по России общее число заболевших составляет 7 500 000, а погибшими считаются 207 056 человек.

Ситуация с COVID в регионах России по-прежнему напряженная. Заболеваемость снова растет. Коронавирус развивается и его симптомы терпят изменения. В некоторых случаях наблюдается сильная схожесть с гриппом или бронхитом. Для инфекции все еще остаются характерными такие симптомы как проблемы с дыхательной и пищеварительной системами, отсутствие обоняния и вкуса, кашель, заложенность носа. Выработать популяционный иммунитет от коронавируса пока не получается.

При обнаружении у себя признаков коронавируса необходимо незамедлительно вызвать врача и сдать тест на наличие инфекции. Чтобы уменьшить риски заболевания COVID нужно сделать прививки от самого вируса и от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпадение волос стало одним из осложнений, с которым сталкиваются переболевшие коронавирусом.