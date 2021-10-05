В Северной столице спрос на преподавателей вырос в 3 раза

В Северной столице спрос на преподавателей вырос в 3 раза
В Петербурге открыто 900 вакансий для педагогов. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата учителя в Петербурге составила 40 тыс. рублей в месяц, информирует служба исследований hh.ru.

В городе на Неве на 136 % повысился спрос на педагогов, а предлагаемая зарплата стала выше на 2,5 тыс. рублей. Для сравнения в стране этот рост составил 100%. Так, в сентябре на рынке труда появилось 900 вакансий, в целом по России ждут на работу 9 тыс. учителей.

Больше всего работодатели заинтересованы в преподавателях иностранных языков — 30%, математики — 13%, дошкольного образования и информатики 12% и 11% соответственно. В Петербурге с 2019 по 2021 года оплата труда выросла с 37,5 тыс. до 40 тыс. рублей. В России — с 32,5 тыс. рублей до 36,2 тыс. рублей.

По информации hh.ru, преподавательская деятельность как профессия занимает 15 место (1%) в рейтинге престижных. Самыми уважаемыми профессиями респонденты считают профессии программиста (17%) и топ-менеджера (13%). Еще по 4% голосов опрашиваемые присудили профессиям президента, инженера и врача.

Ранее Gazeta.SPb писала, педагог информатики и математики Ленобласти вошла в топ-15 лучших учителей года в 2021 году и стала лауреатом премии «Учитель года-2021».

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