Пугающие прогнозы Ванги на 2021 год: выживут только лишенные зависти и злобы

Пандемия коронавируса – не самое страшное, с чем предстоит столкнуться человечеству в ближайшее время.

Незрячая провидица Ванга всегда была довольно точна в своих предсказаниях, но в некоторые из них верить не хочется. Ясновидящая сделала страшный прогноз на конец 2021 года: планету ждет апокалипсис и выжить смогут только лишенные зависти и злобы.

Спасти человечество от вымирания под силу только России, говорила Ванга. По ее словам, «великая страна» встанет с колен и займет главенствующую роль в мире. Также болгарка советовала верить, но что именно она имела в виду – непонятно. Вполне возможно, что речь о вере в Бога или же о вере в лучшее.

Самые серьезные испытания население планеты ожидают 22 декабря 2021 года, предвидела Ванга. От беды людей не спасут ни деньги, ни слава – живыми останутся только честные и добрые люди.

Эксперты полагают, что провидица ошиблась с годом и речь шла о начале пандемии коронавируса. И правда: здоровье, как принято говорить, самое дорогое, что у нас есть, и порой спасти жизнь невозможно даже за миллионы долларов. Роль России в борьбе с пандемией тоже ясна: спасением человечества, видимо, должны стать отечественные вакцины. Стоит отметить, что именно Россия стала первой страной, которая изобрела препарат для иммунизации населения.

Но есть и другие версии толкования предсказаний Ванги, согласно которым Россия объединится с Индией и Китаем, что станет причиной новых политических конфликтов. Из них страна выйдет победительницей, а вот дела США, кажется, будут плохи.

Есть и еще одна хорошая новость для россиян: скорее всего, природные катаклизмы обойдут Россию стороной. Территория государства станет чуть ли не единственным местом на земле, где не будет землетрясений и потопов.

Напоминаем, что Ванга умерла в 1996 году в возрасте 85 лет. Она с точностью определяла болезни людей, а также могла предсказывать их судьбы. За помощью к Ванге обращались многие знаменитости – в том числе певец Филипп Киркоров. Многие слова ясновидящей относились к далекому будущему, и часть из них уже сбылась. Эксперты отмечают, что порой понять истинный смысл слов провидицы не так-то просто: она описывала картину фрагментами и образами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что племянник Ванги пролил свет на ее новое пророчество.