Водителя, устроившего смертельное ДТП с мотоциклистами, оставили под стражей до конца октября

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Исламу Джамалудинову. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста.
Об этом стало известно во вторник, 5 октября. На постановление были поданы апелляционные представление и жалоба. Прокурор и потерпевшая просили избрать Джамалудинову стражу, но защитник и обвиняемый возражали против.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города со ссылкой на слова адвоката, мужчина перевел денежные средства потерпевшей. По словам отца Джамалудинова, сын никогда за рулем не пил, ни с кем не конфликтовал.
«Сглазили его»,- заключил родственник.
Суд оставил водителя под стражей до 22 октября.
По версии следствия, 21 августа пьяный Джамалудинов не справился с управлением КамАЗом у дома 40К на Октябрьской набережной. В итоге он взял на таран двух мотоциклистов. Один байкер скончался на месте, второй оказался в больнице, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в объединенной пресс-службе судов города.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной.