Водителя, устроившего смертельное ДТП с мотоциклистами, оставили под стражей до конца октября

Водителя, устроившего смертельное ДТП с мотоциклистами, оставили под стражей до конца октября
Суд заключил обвиняемого под стражу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Исламу Джамалудинову. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель мотоциклиста.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. На постановление были поданы апелляционные представление и жалоба. Прокурор и потерпевшая просили избрать Джамалудинову стражу, но защитник и обвиняемый возражали против.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города со ссылкой на слова адвоката, мужчина перевел денежные средства потерпевшей. По словам отца Джамалудинова, сын никогда за рулем не пил, ни с кем не конфликтовал.

«Сглазили его»,- заключил родственник.

Суд оставил водителя под стражей до 22 октября.

По версии следствия, 21 августа пьяный Джамалудинов не справился с управлением КамАЗом у дома 40К на Октябрьской набережной. В итоге он взял на таран двух мотоциклистов. Один байкер скончался на месте, второй оказался в больнице, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной.

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