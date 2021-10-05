В среду в Петербурге ожидается теплая и сухая погода

В разгар дня температура воздуха поднимется до +14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В разгар дня температура воздуха поднимется до +14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В середине рабочей недели жителей Северной столицы ожидает теплая погода, обойдется без осадков.

В ночь на среду, 6 октября, температура воздуха составит +6…+8 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», южный ветер будет дуть умеренно. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!