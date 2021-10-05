Эксперт сравнил TikTok с криминалом: чем опасны для детей новые тренды

Gazeta.SPb решила выяснить у директора наставнического центра по помощи выпускникам и воспитанникам детских домов, а также члена совета Министерства образования по вопросам детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей Александра Гезалова, как влияет TikTok на молодое поколение.

Новое веяние и тренд становятся так называемым вызовом. Это то, что привлекает современную молодежь. По словам эксперта, TikTok позволяет безгранично заниматься самопрезентацией себя.

Гезалов объяснил, сегодня дети видят, на примере популярных блогеров, что для достижения высокого статуса и большой зарплаты не требуется много времени. Молодежь стремится быстро и «безболезненно» добиться той самой значимости в обществе.

«Это приведет к определенным моментам, которые в том числе связаны и с криминалистической деятельностью. Ведь малообученный человек, не обладающий компетенциями, может оказаться в руках тех, кто может этим воспользоваться. Падает уровень человеческой культуры. Все эти кривляния на видео — это попытка быстро о себе заявить», — объяснил эксперт.

Александр Гезалов сравнил Тик-Ток с криминалом. Преступные группировки привлекают молодежь тем, что предлагают быстро и без особых усилий заполучить желаемое.

Однако родитель, пытавшийся запретить своим детям пользоваться социальной сетью, впоследствии может сильно пожалеть о содеянном.

«Это связано, прежде всего, с детско-родительским контактом. Обрыв этих связей приводит к тому, что объектом влияния становятся те самые новые тренды», — констатировал Гезалов.

Отметить сервис или закрыть его явно не получится, поэтому вся надежда на терпение и неравнодушие родителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опрос показал, сколько времени россияне тратят на соцсети и мессенджеры.