В комплексе «Усадьбы графов Шуваловых» хотят создать мультифункциональное культурное пространство

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 8 ноября этого года.Фото: pixabay

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 8 ноября этого года.Фото: pixabay

Объект будет выставлен на торги при начальной цене лота в более 366 млн рублей, сообщает Российский аукционный дом.

12 ноября Российский аукционный дом выставит на торги комплекс «Усадьба графов Шуваловых». Излюбленное место горожан площадью 7,5 га, где расположено 12 зданий и сооружений площадью 14,8 тыс. кв. м. внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в сообщении. Объект будет выставлен на торги единым лотом.

По словам генерального директора ООО «РТ-Капитал» Семена Якубова при определенных условиях объект может привлечь внимание большого потока туристов. Здесь можно проводить выставки, фестивали и другие зрелищные мероприятия. Обилие кафе, ресторанов, творческие мастерских, Шуваловского парка и развитой транспортной инфраструктуры могут сделать проект коммерчески выгодным.

Заявлена начальная цена в 366,1 млн рублей. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 8 ноября.

Ранее Gazeta.SPb писала, серебряную монету времен Павла I стоимостью в 176 миллионов рублей выставили на торги.