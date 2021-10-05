Вода вновь течет из кранов домов жителей Тосненского района

Вода вновь течет из кранов домов жителей Тосненского района
Жители Тосненского района вынуждены были ходить за водой по адресам, где находились бочки с запасами питьевой воды.Фото: pixabay

Большая часть последствий аварии на водоводе были устранены и население Никольского, Ульяновки и Красного Бора больше не экономят воду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из-за аварии на Большом Невском водоводе жители Тосненского района оставались без воды на протяжении нескольких суток. Напомним, прорыв произошел возле деревни Феклистово, аварийные бригады выявили повреждение длиной 15 метров.

Население обеспечивалось чистой водой в полном объеме, власти просили жителей экономно расходовать воду, чтобы хватило образовательным и медицинским учреждениям. Сварочные работы шли круглосуточно и сегодня водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Сейчас Леноблводоканал строит в Никольском, Ульяновском городском поселении и поселке Красный Бор новые водоводы, насосные станции и резервуары для чистой воды, поэтому жители будут обеспечены водой в необходимом объеме, даже в случае аварий на водоводе.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Тосненском районе закончены сварочные работы на Большом Невском водоводе диаметром 1000 мм.

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