Электросетевой комплекс Петербурга подготовили к работе зимой

Петербург уже вовсю готовится к предстоящей зиме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург уже вовсю готовится к предстоящей зиме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице полностью завершен плановый ремонт электросетевого комплекса города для того, чтобы он надежно работал весь осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Специалисты «Россети Ленэнерго» отремонтировали 1 038 трансформаторных подстанций и порядка 210 километров линий электропередач.

«Ремонт оборудования проведен заблаговременно и комплексно», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в пригородных районах города сотрудники расчистили более 207,8 гектар трасс ЛЭП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какой будет грядущая зима в Петербурге. В целом, синоптики Росгидрометцентра отмечают, что общий температурный фон на территории России будет в пределах климатической нормы.