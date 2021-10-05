Электросетевой комплекс Петербурга подготовили к работе зимой

В Северной столице полностью завершен плановый ремонт электросетевого комплекса города для того, чтобы он надежно работал весь осенне-зимний период 2021-2022 годов.
Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Специалисты «Россети Ленэнерго» отремонтировали 1 038 трансформаторных подстанций и порядка 210 километров линий электропередач.
«Ремонт оборудования проведен заблаговременно и комплексно», — заявил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, в пригородных районах города сотрудники расчистили более 207,8 гектар трасс ЛЭП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какой будет грядущая зима в Петербурге. В целом, синоптики Росгидрометцентра отмечают, что общий температурный фон на территории России будет в пределах климатической нормы.