В Ленобласти коронавирус подхватили еще 242 человека

В Ленинградской области зафиксировано еще 242 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 5 октября. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 70 382 жителя Ленинградской области. Из них выздоровели 52 936 человек. Побороть болезнь за минувшие сутки не смогли два человека, за все время пандемии от коронавируса скончались 2 481 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 34 месте. Петербург находится на втором — 1 894 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 827 человек. Третье место у Подмосковья — 1 788 новых ковид-пациентов.

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