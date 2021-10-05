Петербургский международный экономический форум пройдет в июне 2022 года

В этом году главным гостем форума стала делегация из Катара. Фото: Gazeta.SPb

В этом году главным гостем форума стала делегация из Катара. Фото: Gazeta.SPb

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня следующего года. Главным гостей-страной станет Египет.

Член оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что форум — один из самых крупных и значимых событий в мире бизнеса. Так, многие страны заинтересовались участием в форуме в 2022 году. Об этом сообщает фонд «Росконгресс».

В этом году главным гостем форума стала делегация из Катара. Так, работал Национальный павильон, сделанный в стиле древнего арабского города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музеи Петербурга в рамках ПМЭФ-2021 подписали договор о сотрудничестве с Национальной библиотекой Катара. В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) страной-гостем стало Государство Катар. В павильоне Катара обсуждались актуальные проблемы экономики и инновационного развития.