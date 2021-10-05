Кабмин РФ выделил 1 млрд руб. на контейнеры для раздельного сбора отходов

Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат 46 регионов. Фото: pixabay.com

Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат 46 регионов. Фото: pixabay.com

Кабинет министров России выделил один млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах.

Соответствующий документ подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора получат 46 регионов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды обеспечить оперативное доведение денег до субъектов и контроль за эффективностью их использования.

Денежное финансирование получат Тверская, Воронежская, Кабардино-Балкария, Свердловская, Костромская области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области примерно у 450 тыс. жителей есть возможность использовать специальные баки, чтобы разделять мусор. В данный момент в 9 районах области располагаются свыше 500 комплектов баков.