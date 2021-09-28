В Ленобласти горожане за год сдали свыше 330 тонн отходов на переработку

В Ленинградской области примерно у 450 тыс. жителей есть возможность использовать специальные баки, чтобы разделять мусор.

В данный момент в 9 районах области на придомовых контейнерных площадках располагаются свыше 500 комплектов баков предназначенных для раздельного сбора стекла и пластика.

В число этих районов входит Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

Так, с января по сентябрь текущего года жители 47-го региона сумели собрать 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.

Местным жителям пришлась по вкусу данная программа, поэтому профильный комитет собрал заявки от муниципальных образований, дабы получить федеральное финансирование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы собирали мусор, стоя в ледяной Неве. Город избавился от 12 тонн грязи и мусора. Причем уборка происходила в формате игры, что добавляло азарта и поднимало настроение участникам мероприятия.