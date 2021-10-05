В Вологодской области введут допуск по QR-кодам в медучреждения и общепит

Выздоровели более 63 тысяч человек, умерли почти две тысячи человек. Фото: pixabay

Выздоровели более 63 тысяч человек, умерли почти две тысячи человек. Фото: pixabay

В Вологодской области с 6 октября будут допускать в медучреждения по QR-кодам — сертификатам о прививке от ковида или сертификатам о перенесенном ковиде.

С субботы, девятого октября вступают в силу такие же требования к посещающим кафе и рестораны, театры и кино, стадионы, заявил вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в области выявили более 70 тысяч заразившихся ковидом, прирост за сутки — 265 человек. Выздоровели более 63 тысяч человек, умерли почти две тысячи человек. Привились чуть более 38% взрослого населения области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пермском крае ужесточили противоковидные меры. Теперь вход на культурные мероприятия со следующей недели будут по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.