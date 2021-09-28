В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

В Пермском крае ужесточили противоковидные меры. Теперь вход на культурные мероприятия со следующей недели будут по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Он, выслушав доклад об ухудшении ситуации с ковидом, а также предложения местного Роспотребнадзора, распорядился ввести систему QR-кодов при посещении культурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Для сферы услуг решение о вводе системы QR-кодов примут позднее, в зависимости от темпов прививочной кампании и уровня заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России, желающим привиться одобренным в Евросоюзе лекарством от ковида, рассказали о нюансах вакцинации за рубежом. Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно сделать за 73 тысячи рублей, Pfizer в Мюнхене за 49 тысяч рублей.