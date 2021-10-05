Мишустин пообщается с российскими финалистами студенческого ЧМ по программированию

Мишустин пообщается с российскими финалистами студенческого ЧМ по программированию
Россия выиграла три из четырех золотых медалей и одну бронзу. Фото: kremlin.ru

Глава кабмина Михаил Мишустин сегодня, шестого октября, встретится с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию.

С ними также встретится зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Финал чемпионата проходит в столице с первого по шестое октября, при этом во вторник уже стали известны победители соревнований. Так, российская студенческая сборная выиграла этот чемпионат.

Россия выиграла три из четырех золотых медалей и одну бронзу. Победителями стали команды студентов из Нижнего Новогорода, Университета ИТМО в Северной столице и МФТИ. Бронзу взяла команда ВШЭ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство утвердило распоряжение о присуждении премий в области туризма за 2021 год. К награде представлены компании из разных регионов страны, которые предлагают интересные и социально-значимые проекты.

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