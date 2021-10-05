Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму

Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму
Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что и в 23.50 свет на Гатчинскую так и не вернули. Фото: pixabay.com

В начале двенадцатого ночи накануне жителям части Петроградского района отключили свет. Где-то его не включили до сих пор.

Электроэнергию отключили на Гатчинской и Барочной улицах, Левашовском и части Каменноостровского проспекта, улице Большой Зеленина. В «Ленэнерго» прокомментировали ситуацию. Там отметили, что восстановили подачу света. Об этом сообщает «Фонтанка».

В компании отмечают, что электричества не было всего 13 минут. Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что и в 23.50 свет на Гатчинскую так и не вернули. В «Ленэнерго» направили в управляющую компанию и администрацию района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на отсутствие электричества изначально пожаловались петербуржцы в Красногвардейском районе города. Также, света не было в домах на улице Стахановцев, на Новочеркасском и Заневском проспектах.

новости СПб Петроградский район санкт-петербург свет электричество


 

Новости партнеров
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму
Жена экс-президента США Мелания Трамп получила в Белом доме прозвище «Рапунцель»
Число личных банкротств в России за девять месяцев 2021 года выросло в 1,8 раза
Мишустин пообщается с российскими финалистами студенческого ЧМ по ...
АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ...
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом
В коронавирусной Покровской больнице сломался единственный аппарат КТ
«Комсомольская правда» приняла решение закрыть представительство в Белоруссии