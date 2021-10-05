Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму

Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что и в 23.50 свет на Гатчинскую так и не вернули. Фото: pixabay.com

Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что и в 23.50 свет на Гатчинскую так и не вернули. Фото: pixabay.com

В начале двенадцатого ночи накануне жителям части Петроградского района отключили свет. Где-то его не включили до сих пор.

Электроэнергию отключили на Гатчинской и Барочной улицах, Левашовском и части Каменноостровского проспекта, улице Большой Зеленина. В «Ленэнерго» прокомментировали ситуацию. Там отметили, что восстановили подачу света. Об этом сообщает «Фонтанка».

В компании отмечают, что электричества не было всего 13 минут. Некоторые петербуржцы обращают внимание на то, что и в 23.50 свет на Гатчинскую так и не вернули. В «Ленэнерго» направили в управляющую компанию и администрацию района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на отсутствие электричества изначально пожаловались петербуржцы в Красногвардейском районе города. Также, света не было в домах на улице Стахановцев, на Новочеркасском и Заневском проспектах.