Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье за 1500 рублей

Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье за 1500 рублей
На ногах у Кейт Миддлтон красавались туфли от Hugo Boss, маленькие серьги и черная маска. Фото: фан-аккаунт герцогини в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон вышла в свет в бюджетном платье. Ранее она появлялась в нем на публике в начале прошлого года.

Журналисты сняли герцогиню вместе принцем Уильямом, во время похода в Исследовательский институт в Лондоне. Она была в длинном платье в мелкую клетку Zara. На ногах у Миддлтон красавались туфли от Hugo Boss, маленькие серьги и черная маска. Об этом сообщает Daily Mail.

Примечательно, что платье герцогини со скидкой стоит не дороже 1600 рублей.

Британцы были восхищены внешним видом жены принца Уильяма, их порадовала одежда герцогини из массмаркета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл призвали делиться вакцинами. В ответ на проблему неравного распределения вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами был организован благотворительный концерт Global Citizen Live.

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