Принц Гарри и Меган Маркл призвали делиться вакцинами

В ответ на проблему неравного распределения вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами был организован благотворительный концерт Global Citizen Live. Он прошел одновременно в нескольких крупных городах мира — в Париже, Нью-Йорке и т.д.

Как говорится на официальном сайте Global Citizen, концерт был организован, чтобы призвать «страны G7 и Европейский Союз немедленно поделиться не менее 1 миллиардом доз вакцины COVID-19 с наиболее нуждающимися и отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцину COVID-19».

Многочисленные звезды мировой музыки и другие знаменитости поддержали этот 24-часовой фестиваль. В их числе — принц Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские в ходе своего визита в Нью-Йорк посетили Центральный парк, где выступили со своим видением справедливого распределения вакцин.

«Мы боремся не только с вирусом, это битва с дезинформацией, бюрократией, отсутствием прозрачности и доступа, и, прежде всего, это кризис прав человека», — сказал Гарри.

Гарри и Меган сказали, что разговаривали с экспертами о пандемии и проблемах справедливости вакцин во всем мире.

«Они сказали, что многие страны готовы производить вакцины в домашних условиях, но им это не разрешено, потому что сверхбогатые фармацевтические компании не делятся рецептами для их изготовления», — открыл секрет принц Гарри.

О том, что дисбаланс в распределении вакцин от коронавирусной инфекции не даст в глобальном масштабе победить инфекцию, заявляли ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сообщалось, что в мире израсходовано более 5,7 миллиарда доз вакцин. Но 73% всех доз были использованы лишь в 10 странах. В странах с высоким уровнем дохода количество введенных доз на душу населения в 61 раз выше, чем в странах с низким уровнем дохода.

В ООН также призвали страны немедленно выполнить свои обязательства по переуступке вакцин.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, если это не будет сделано в ближайшее время, что до конца года не удастся охватить прививками 10% населения в 50 странах мира. Поэтому чем дольше сохраняется несправедливый дисбаланс в обеспечении вакцинами, тем интенсивнее будет циркулировать и эволюционировать вирус.