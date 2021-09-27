В США могут не пустить иностранцев, вакцинированных «Спутником V»

Власти США заявили о планах разрешить въезд для иностранцев, привитых от коронавируса, однако ограничения могут остаться для вакцинированных «Спутником V».

Как пишет The Washington Post, с ноября американские власти ослабят ограничения для широкого круга туристов впервые с начала пандемии.

Однако новый порядок въезда, скорее всего, не позволит приезжать туристам, получившим две дозы вакцины «Спутник V».

Не исключается, что сотни тысяч россиян попадут под ограничения США.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.