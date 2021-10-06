Десять спасателей ночью тушили полыхающий BMW

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил легковой автомобиль.

Возгорание случилось в среду, 6 октября, в поселке Песочный. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:25. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по города, в автомобиле ВМБ сгорели сгораемые части.

К 3:45 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар уничтожил комнату в многоквартирном доме в Тихвине. В результате пожара эвакуировали одного мужчину. Его госпитализировали.