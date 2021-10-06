В Ленобласти коронавирус подхватили еще 249 человек

В Ленобласти коронавирус подхватили еще 249 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 249 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября. Так, за сутки в Мурино инфицировано 25 человек, в Сланцах – 20, в Кудрово – 16, в Выборге и Киришах – по 14, в Тихвине – 9, в Волхове – 8, в Гатчине, Кингисеппе, Тосно – по семь человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 34 месте. Петербург находится на втором — 2 187 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 589 человек. Третье место у Подмосковья — 1 410 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида

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