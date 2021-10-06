В среду в Петербурге будет солнечно и ветрено

В среду в Петербурге будет солнечно и ветрено
В разгар дня температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В среду, 6 октября, в Северной столице ожидается ветреная погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня синоптическая ситуация в городе сформируется под влиянием северо-западной периферии огромного и мощного антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше.

Температура воздуха днем в городе составит +13…+15 градусов, в Ленобласти столбики термометра остановятся на таком же значении. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду ветер юго-восточных, южных направлений.

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