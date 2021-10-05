В Ленобласти ожидаются заморозки в ночь на среду

В Ленобласти ожидаются заморозки в ночь на среду
В Ленобласти обойдется без дождей. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В среду, 6 октября, жителей Ленинградской области ожидает переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, на востоке местами до 0. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем с порывами сильного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели жителей Северной столицы ожидает теплая погода, обойдется без осадков.

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