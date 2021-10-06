Вячеслав Макаров может стать замглавы фракции «Единой России» в Госдуме

Вячеслав Макаров может стать замглавы фракции &#171;Единой России&#187; в Госдуме
Макарова предложили на пост замглавы фракции "Единой России" в Госдуме. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бывший спикер петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров может занять должность первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Его кандидатуру на этот пост предложил глава «ЕР» и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев заявил об этом на заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

Политик отметил, что Макаров долгое время возглавлял парламент Петербурга, выполняя сложную работу. По словам Медведева, бывший спикер «действительно многое умеет».

Вячеслав Макаров был депутатом городского ЗакСобрания с 2003 года. С 2011 по 2021 год занимал пост спикера парламента Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-спикерами ЗакСобрания выбрали Бондаренко и Шишкину.

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