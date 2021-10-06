Пермский стрелок пришел в себя: парень не может говорить и общается записками

В Перми пришел в себя 18-летний Тимур Бекмансурова, который расстрелял десятки человек в своей альма-матер. Погибли шестеро, больше 20 получили ранения. Парень также находился на грани жизни и смерти — его задерживали со стрельбой, избежать попаданий не удалось. Сейчас состояние стрелка улучшается, но он не может разговаривать.

Бекмансуров не может говорить из-за проведенной операции на гортань, после которой ему установили трахеостому — то есть, сделали отверстие в горле, облегчающее дыхание и защищающее дыхательные пути. Все это время молодой человек находился в реанимации, но в ближайшее время его готовятся перевести в обычную палату, сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас юноша в сознании, но общаться может только с помощью записок: говорить мешает трахеостома. Известно, что когда преступника вывели из медикаментозного сна, первым делом он спросил о своих родителях. Однако ни отец, ни мать в больницу ни разу не обращались и сына не навещали, передает Telegram-канал Shot.

После больницы пермского стрелка, вероятно, транспортируют в московское СИЗО «Матросская тишина». Однако пока что медики с осторожностью прогнозируют выздоровление Бекмансурова.

Напомним, что он вышел из комы 24 сентября — спустя четыре дня после трагедии. Юношу поместили в одиночную VIP-палату и усилили охрану, подозревая, что кто-то из родственников погибших или пострадавших может попытаться прорваться, желая отомстить.

Известно, что для спасения жизни Бекмансурова врачам пришлось провести несколько операций. В частности, парню ампутировали часть ноги. Кроме того, экс-студента пришлось подключит к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно он не мог.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус с ружьем и начал беспорядочно стрелять.

В результате погибли шесть человек, включая тех, кто случайно оказался на территории университета — например, известный в городе врач и выпускница магистратуры, приехавшая за дипломом из другого города. Студенты и предподаватели баррикадировались в аудиториях и в панике даже прыгали из окон. Мотивы стрелка общественности по-прежнему неизвестны.