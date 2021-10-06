Любовный гороскоп на октябрь 2021: кто встретит любовь, а кому не повезет

Кто-то в октябре встретит свою любовь, другим лучше бы отложить любовные дела на потом. Фото: pixabay

Кто-то в октябре встретит свою любовь, другим лучше бы отложить любовные дела на потом. Фото: pixabay

Вы ведь помните о ретроградном Меркурии? Важно понимать, что не каждый бывший партнер заслуживает второго шанса.

Нет человека, которому бы не хотелось любви. Но это чувство порой так непредсказуемо! Как понять, что вас ждет в этом октябре в личной жизни? Для начала — прочитать романтический прогноз на месяц от Море Тетис (Виктории Павлюченко), составленный для Cosmopolitan.

Овен

Те, кто состоит в отношениях, будут ими довольны. Овны, наслаждайтесь любовью и ни в чем себе не отказывайте. А вот те, кто все еще свободен, должны проявить бдительность – лучше не спешите открывать свое сердце кому попало, вряд ли это закончится чем-то хорошим.

Телец

Тельцы могут вдруг пуститься во все тяжкие – либо бешено любить, либо люто ненавидеть. Нельзя терять рассудок. Одинокие представители этого знака зодиака должны проявить осторожность, чтобы не оставить после себя выжженное поле.

Близнецы

Близнецы в октябре жаждут любви, но нужно научиться держать себя в руках. В противном случае высока вероятность полюбить недостойного человека. И тогда представителей этого знака зодиака ждет собственный мини-сериал: со страстью и слезами.

Рак

Любовные отношения поставят под угрозу резкие перепады настроения Раков, а также их желание доминировать и властвовать во всем. Одинокие Раки просто обязаны беречь себя, иначе можно не заметить, как очередной человек воткнет вам в спину нож.

Лев

Львам не стоит бояться упустить выгоду или шанс – можно запросто наломать дров. Не бойтесь отказываться от отношений с токсичными партнерами. Одинокие Львы в этом октябре вряд ли найдут свою настоящую любовь, придется подождать.

Дева

В октябре у Дев все будет непредсказуемо. Это, с одной стороны, разжигает страсть, а с другой – может стать причиной душевной боли. Пускаться во все тяжкие не рекомендуется, но как поступить – решать, конечно, только вам.

Весы

У Весов в октябре намечается любовная драма. Представители знака зодиака могут стать жертвой безответной любви или же быть отвергнутыми своим партнером. Весы должны научиться признавать свою неправоту и умерить эгоизм, иначе останутся в одиночестве. Те, кто одинок, в октябре лучше бы занялись работой или учебой.

Скорпион

Скорпионы будут сводить с ума благодаря своей загадочности и недоступности. Важно не переборщить, иначе можно спровоцировать серьезный конфликт.

Стрелец

Стрельцы, как и Скорпионы, будут весьма популярны у представителей противоположного пола. Октябрь, увы, вряд ли станет порой, когда им посчастливится встретить серьезную любовь, но весело будет точно.

Козерог

Представители этого знака зодиака решатся узаконить свои отношения. Тех, кто уже вступил в брак, ждет серьезное пополнение: речь о ребенке или крупной покупке. А если вы одиноки, то будьте уверены – это ненадолго.

Водолей

Водолеям будет не до отношений, ведь они погружены в себя и заняты самоанализом. Лучше не оставаться в этом состоянии надолго и всерьез – иначе не избежать кризиса.

Рыбы

У Рыб может случиться служебный роман – вне зависимости от статуса в отношениях. Стоит помнить, что такие интрижки редко заканчиваются свадьбой, поэтому лишний раз подумайте, стоит ли игра свеч.

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