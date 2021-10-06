Врач рассказал, как правильно питаться в холодное время года

Врач рассказал, как правильно питаться в холодное время года
Блюда в зимнее время должны быть более сытными и калорийными. Фото: pixabay

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что в холодное время года значительную часть рациона питания должно составлять мясо. Его можно заменить яйцами и рыбой.

По его словам, большое количество мяса в рационе дает организму энергию, защищает его от потери мышечной ткани и заболеваний, вызванных инфекциями. Как отмечает врач, мясо должно составлять порядка 40% рациона, пишет РИА Новости.

Тяжельников добавил, что организму нужно помочь справиться с изменением климатических условий, а для этого надо сбалансированно питаться, включая в рацион белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку. Блюда в зимнее время должны быть более сытными и калорийными.

Специалист объяснил, что такое питание необходимо из-за дефицита солнечного света и тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала об опасности сладкого для взрослых.

врач зима мясо питание


 

Новости партнеров
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, как правильно питаться в холодное время года
В больницах Петербурга «аншлаг»: в Боткинской наплыв ...
В Луге поймали вандалов за граффити на вагонах
Петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе
Судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг ...
В Покровской больнице обещают скоро починить сломанный аппарат КТ
Дворник приставал к 9-летней девочке в парадной на Коммуны
Евразийский женский форум запретит парковку в центре Петербурга