Врач рассказал, как правильно питаться в холодное время года

Блюда в зимнее время должны быть более сытными и калорийными. Фото: pixabay

Блюда в зимнее время должны быть более сытными и калорийными. Фото: pixabay

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что в холодное время года значительную часть рациона питания должно составлять мясо. Его можно заменить яйцами и рыбой.

По его словам, большое количество мяса в рационе дает организму энергию, защищает его от потери мышечной ткани и заболеваний, вызванных инфекциями. Как отмечает врач, мясо должно составлять порядка 40% рациона, пишет РИА Новости.

Тяжельников добавил, что организму нужно помочь справиться с изменением климатических условий, а для этого надо сбалансированно питаться, включая в рацион белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку. Блюда в зимнее время должны быть более сытными и калорийными.

Специалист объяснил, что такое питание необходимо из-за дефицита солнечного света и тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала об опасности сладкого для взрослых.