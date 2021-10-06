Перминова назначили замглавы комитета Совфеда по регламенту

Перминов отметил, что его назначение на должность - это знак доверия со стороны руководства Совета и коллег по комитету. Фото: правительство Ленобласти

Перминов отметил, что его назначение на должность - это знак доверия со стороны руководства Совета и коллег по комитету. Фото: правительство Ленобласти

Сенатор, представитель Ленобласти в Совфеде Сергей Перминов занял должность заместителя председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

Перминов назначен на пост замглавы комитета Совфеда по регламенту в среду, 6 октября. Также его включили в группы по сотрудничеству Совета парламентом Греции, парламентом Финляндии, Бундестагом Германии и сенатом Франции.

Сергей Перминов стал сенатором с сентября 2020 года. В палате парламента РФ он работал членом комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

Сенатор отметил, что его назначение на должность — это знак доверия со стороны руководства Совета и коллег по комитету.

«По всем направлениям продолжим конструктивные усилия для максимально эффективной реализации интересов России и земляков», — добавил Перминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров может стать замглавы фракции «Единой России» в Госдуме.