Спасатели потушили квартиру, вспыхнувшую после взрыва газа в доме на Рябовском

Пожар случился в доме на Рябовском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на Рябовском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар из-за взрыва газа.

Возгорание случилось в среду, 6 октября, в доме 57 на Рябовском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:33. К месту происшествия оперативно выехали 17 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

К 12:08 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на Рябовском шоссе произошел взрыв газа.