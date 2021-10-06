Полиция выяснит обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Петербурге

В Красногвардейском районе полиция организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МВД. Инцидент произошел в среду в 11:30 в доме 57 по Рябовскому шоссе. В трехкомнатной квартире на третьем этаже взорвался газ. Взрывная волна выбила окна квартиры, начался пожар.

По данным МЧС, огонь охватил обстановку на кухне на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили к 12:08.

В результате ЧП пострадал один человек, который был в квартире в момент взрыва.

Сейчас на месте происшествия работают все службы. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в жилом доме на Рябовском шоссе взорвался газ. Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.