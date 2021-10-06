Каршеринг мчался по ЗСД с запрокинутым на лобовое стекло капотом

Каршеринг мчался по ЗСД с запрокинутым на лобовое стекло капотом
Каршеринг ехал с поднятым капотом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Западном скоростном диаметре автомобилисты заметили водителя каршеринга, который ехал по трассе вслепую.

Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель арендованного авто ехал утром по ЗСД с открывшимся капотом. Капот перекрывал видимость автомобилисту. Возможно, даже полностью.

«Когда за проезд заплачено, нужно ехать, а не стоять», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина превратилась в груду металла после ДТП на Обводном канале.

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