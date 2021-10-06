Машина превратилась в груду металла после ДТП на Обводном канале

Машина превратилась в груду металла после ДТП на Обводном канале
Место ДТП на Обводном канале. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла.

Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Смяли машину, модель стала трудноопределима», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машина полностью смята. Кто стал вторым участником аварии — не сообщается. Транспорт окружили спасатели, на месте происшествия также прибыли две машины скорой помощи. Движение на участке затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской.

дтп новости СПб спасатели


 

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