В Петербурге начали восстанавливать Ростральные колонны

В Петербурге начали восстанавливать Ростральные колонны
В Санкт-Петербурге начались работы по восстановлению Ростральных колонн. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге начались работы по восстановлению Ростральных колонн на Биржевой площади, сообщает 78.ru.

На Биржевой площади начали реставрировать достопримечательность города — Ростральные колонны. Специалисты чистят поверхности скульптур и восстанавливают известковое покрытие. В связи с долгим отсутствием восстанавливающих работ появилась необходимость восстановить также и герметичность швов гранитной облицовки.

Сейчас главная цель восстановительных работ — это обнаружение и устранение дефекты, которые только начинают зарождаться, чтобы предотвратить более масштабные разрешения. Сами Ростральные колонные высечены из пудостского камня, который нуждается в особом защитном покрытии, которое должно и защищать камень от воды, и быть паропроницаемым.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса. Главгосэкспертиза России решила проверить сметную стоимость второго этапа работ исторического здания в центре города.

биржевая площадь новости СПб реставрация Россия ростральная колонна стрелка Васильевского острова


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начали восстанавливать Ростральные колонны
В Ленобласти за сутки выявлено 249 случаев COVID-19
По итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов
В Ленобласти коронавирус подхватили еще 249 человек
Каршеринг мчался по ЗСД с запрокинутым на лобовое стекло капотом
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Петербурге
Полиция выяснит обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Петербурге
Спасатели потушили квартиру, вспыхнувшую после взрыва газа в доме на Рябовском