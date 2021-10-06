В Петербурге начали восстанавливать Ростральные колонны

В Санкт-Петербурге начались работы по восстановлению Ростральных колонн на Биржевой площади, сообщает 78.ru.

На Биржевой площади начали реставрировать достопримечательность города — Ростральные колонны. Специалисты чистят поверхности скульптур и восстанавливают известковое покрытие. В связи с долгим отсутствием восстанавливающих работ появилась необходимость восстановить также и герметичность швов гранитной облицовки.

Сейчас главная цель восстановительных работ — это обнаружение и устранение дефекты, которые только начинают зарождаться, чтобы предотвратить более масштабные разрешения. Сами Ростральные колонные высечены из пудостского камня, который нуждается в особом защитном покрытии, которое должно и защищать камень от воды, и быть паропроницаемым.

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