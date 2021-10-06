В Ленобласти за сутки выявлено 249 случаев COVID-19

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 70 631 случай ковида. Фото: unsplash

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 70 631 случай ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 249 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 70 631 случай ковида. При этом выздоровело 53 048 пациентов, в том числе 112 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 484.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2 817 случаев. Лидером стала Москва — 3 589. На третьем месте Московская область — 1 410.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус выявили у 2 187 человек.