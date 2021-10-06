В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 2 187 человек

В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 2 187 человек
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 187 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 589 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 410 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 249 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.

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