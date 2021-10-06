Учащимся в колледже сиротам выплатят стипендию от губернатора Ленобласти

Каждый месяц одаренным детям-сиротам из Ленинградской области будут выплачивать по три тысячи рублей от главы региона за обучение в колледжах и техникумах. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Каждый месяц одаренным детям-сиротам из Ленинградской области будут выплачивать по три тысячи рублей от главы региона за обучение в колледжах и техникумах. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Каждый месяц одаренным детям-сиротам из Ленинградской области будут выплачивать по три тысячи рублей от главы региона за обучение в колледжах и техникумах, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, по которому одаренные дети-сироты будут получать государственную стипендию за обучение в колледжах или техникумах. Выплаты назначаются в период с 1 сентября по 31 января 2022 года. По результатам обучения за второй семестр 2020-2021 года будут определены те, кто получит государственную поддержку. По предварительным данным, выплаты получат 52 жителя Ленобласти.

Именные стипендии в Ленобласти выплачиваются одаренным студентам и обучающимся вузов и средних учебных заведений с инвалидностью, которые закончили семестр на «хорошо» и «отлично».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о единовременной выплат блокадникам, которая приурочена к 80-ой годовщине открытия Дороги жизни.