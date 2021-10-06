«Я бы не сказала, что это что-то меняет»: Псаки о «Досье Пандоры»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом.

Вопрос был задан на брифинге после того, как в США была обнародована часть расследования под названием «досье Пандоры». Героями публикации стали как российские политики и общественные деятели, так и мировые лидеры. Например, в истории «засветился» президент Украины Владимир Зеленский. Всего в документах «досье Пандоры» содержится упоминание деятельности почти 400 чиновников из порядка 100 стран.

Что касается нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, то заявляется, что он и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в офшоры 40 млн долларов. Махинации были совершены в 2012 году. Речь идет о деньгах, полученных от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщали РИА Новости, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что появление президента Владимира Зеленского в «Досье Пандоры» делает работу по приданию большей открытости финансовой системе еще важней.

Подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом? По мнению Джен Псаки, однозначно нет.

«Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке», — ответила она.

Также в «Досье Пандоры» фигурируют ряд мировых лидеров. Например, в документах упоминается король Иордании Абдулла II. Он уже официально опроверг сведения о покупке роскошных домов за границей.

Президент России Владимир Путин в досье прямо не называется. Но в расследование попали люди, которых связывают с именем российского лидера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти разоблачения «необоснованными утверждениями».

Одним из фигурантом досье стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Его называют тайным бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, участником грандиозного проекта по сносу советских кинотеатров в Москве. Ранее Константин Эрнст заявлял, что не совершал ничего противоправного.