Электричка насмерть сбила 21-летнего парня на перегоне Лигово — Горелово

Транспортная полиция проводит проверку после гибели молодого человека под колесами электрички в Петербурге.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу, инцидент на железнодорожных путях произошел накануне в 18:35 на перегоне Лигово-Горелово.
Электричка насмерть сбила молодого парня. Машинист заметил человека, приближающегося к ж/д путями, просигналил и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. Пострадавший погиб на месте.
Стражи порядки установили, что погибший — 21 летний молодой человек, который переехал в Петербург из Мурманской области. На месте нашли его смартфон и наушники.
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