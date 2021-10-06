На Пулковском шоссе сорвалась продажа гипермаркета «Оптклуб Ряды»

На Пулковском шоссе сорвалась продажа гипермаркета &#171;Оптклуб Ряды&#187;
На Пулковском шоссе сорвалась продажа гипермаркета "Оптклуб Ряды". Фото: ryady.ru

В очередной раз сорвались торги по продаже гипермаркета, который принадлежит «Оптклубу Ряды». Установленная стартовая цена составляла 859,4 млн рублей, сообщает АБН.

В сентябре 28 числа торги по продаже гипермаркета, расположенного на Пулковском шоссе 43 корпус 1,А, были отменены организатором по причине обращения собственника имущества, которым является ООО «БигБокс». Окончание приема заявок ранее были запланированы на 1 октября.

На продажу был предложен имущественный комплекс, в который включались гипермаркет, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское ш. 43, корп.1,А, газовая котельная и земельный участок площадью 55 235 квадратных метров. В общей сумме владелец оценил все имущество в размере 859,4 млн рублей.

Участок имеет хорошую транспортную доступность в связи с тем, что он расположен в непосредственной близости от КАД и аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что готовится к продаже усадьба Чернова «Сосновка» на Октябрьской набережной, 72. Она имеет статус памятника федерального значения. С молотка должны уйти 11 зданий.

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На Пулковском шоссе сорвалась продажа гипермаркета «Оптклуб Ряды»
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