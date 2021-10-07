Беременность к лицу: кто из звёзд в ожидании малыша

В конце этого года или уже в 2022 году на свет появятся малыши у Эшли Грэмм, Дженнифер Лоуренс, Нюши, Ольги Серябкиной, Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Дарины Эрвин и Кристины Риччи. Звездный беби-бум или просто совпадение — неизвестно. Однако из восьми девушек мамочками во второй раз станут пятеро.

33-летняя модель plus-size Эшли Грэм рассказала поклонникам о радостном событии еще летом, в середине июля. Срок был еще довольно маленьким, и девушка не знала, что совсем скоро станет мамой троих детей.У нее уже есть один малыш, и оказалось, что модель ждет двойню. Этот волшебный момент Эшли удалось заснять на камеру.

Впервые готовится стать мамой Дженнифер Лоуренс. 31-летняя американская актриса у себя в социальных сетях не делится снимками счастливой беременности. Девушку удается подловить папарацци, когда она прогуливается по улице, ходит в супермаркет или на тренировку.

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) вскоре тоже станет мамочкой. Для нее ребенок будет вторым. Вместе с 41-летним супругом Игорем Сивовым они воспитывают маленькую дочь Симбу. О том, что 30-летняя звезда в ожидании чуда, стало известно в июле. Артистка продолжает вести активный образ жизни, несмотря на свое интересное положение.

В семье еще одной российской певицы ожидается пополнение. Своего первого малыша ждет бывшая участница группы «Серебро» 36-летняя Ольга Серябкина. Девушка год назад вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Влюбленные поженились тайно. Сейчас Ольга с удовольствием делится беременными снимками с поклонниками.

В знаменитой телесемье Дженнер пополнение. Совсем скоро у самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер появится малыш. Для 24-летней модели и бизнесвумен ребенок станет вторым. Девушка выложила у себя в Instagram небольшое видео, на котором показала положительный тест на беременность, кадры из кабинета УЗИ, а также счастливые реакции родных и близких ей людей.

Познает радость материнства во второй раз и модель Роузи Хантингтон-Уайтли. 34-летняя супруга Джейсона Стэтхэм объявила, что вновь беременна. Поклонники девушки были взволнованы и обрадованы неожиданным известием. На фотографии, опубликованной Роузи, уже заметен животик. В звездной семье уже воспитывают сына.

Молодая жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин никак не комментирует снимок, на котором заметен «беременный» животик. 30-летняя девушка проживает в Соединённых Штатах Америки вместе с 60-летним избранником. Пара поженилась в 2019 году. Судя по фото, несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы в браке. С лица Дарины не сходит улыбка, а Цекало всегда говорит о жене с благоговением.

Полной неожиданностью стала новость о второй беременности 41-летней Кристины Риччи. Звезда фильма «Семейка Аддамс» поделилась с поклонниками радостной вестью. Отцом ребенка стал Марк Хэмптон. Мужчина является известным фотографом и стилистом.

Напомним, что совсем недавно вновь познала радость материнства петербурженка Маргарита Грачева, страшную историю которой обсуждала вся Россия. Девушке из ревности муж несколько лет назад отрубил кисти рук. Несмотря на это, в конце августа Маргарита Грачева родила третьего сына. Малыша назвали Ярославом. Личико ребенка девушка решила не скрывать, заявив, что совершенно не верит в сглаз.