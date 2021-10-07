Беременность к лицу: кто из звёзд в ожидании малыша

Беременность к лицу: кто из звёзд в ожидании малыша
Звездный беби-бум. Фото: pexels.com

В конце этого года или уже в 2022 году на свет появятся малыши у Эшли Грэмм, Дженнифер Лоуренс, Нюши, Ольги Серябкиной, Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Дарины Эрвин и Кристины Риччи. Звездный беби-бум или просто совпадение — неизвестно. Однако из восьми девушек мамочками во второй раз станут пятеро.

33-летняя модель plus-size Эшли Грэм рассказала поклонникам о радостном событии еще летом, в середине июля. Срок был еще довольно маленьким, и девушка не знала, что совсем скоро станет мамой троих детей.У нее уже есть один малыш, и оказалось, что модель ждет двойню. Этот волшебный момент Эшли удалось заснять на камеру.

В семье Эшли Грэм родятся еще два малыша. Фото: скриншот Instagram

Впервые готовится стать мамой Дженнифер Лоуренс. 31-летняя американская актриса у себя в социальных сетях не делится снимками счастливой беременности. Девушку удается подловить папарацци, когда она прогуливается по улице, ходит в супермаркет или на тренировку.

Для Дженнифер Лоуренс этот ребенок станет первым. Фото: скриншот

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) вскоре тоже станет мамочкой. Для нее ребенок будет вторым. Вместе с 41-летним супругом Игорем Сивовым они воспитывают маленькую дочь Симбу. О том, что 30-летняя звезда в ожидании чуда, стало известно в июле. Артистка продолжает вести активный образ жизни, несмотря на свое интересное положение.

Певица Нюша продолжает путешествовать, несмотря на беременность. Фото: скриншот Instagram

В семье еще одной российской певицы ожидается пополнение. Своего первого малыша ждет бывшая участница группы «Серебро» 36-летняя Ольга Серябкина. Девушка год назад вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Влюбленные поженились тайно. Сейчас Ольга с удовольствием делится беременными снимками с поклонниками.

Ольга Скрябина с радостью показывает кадры с животиком. Фото: скриншот Instagram

В знаменитой телесемье Дженнер пополнение. Совсем скоро у самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер появится малыш. Для 24-летней модели и бизнесвумен ребенок станет вторым. Девушка выложила у себя в Instagram небольшое видео, на котором показала положительный тест на беременность, кадры из кабинета УЗИ, а также счастливые реакции родных и близких ей людей.

О том, кто родиться у Кайли Дженнер, пока неизвестно. Фото: скриншот Instagram

Познает радость материнства во второй раз и модель Роузи Хантингтон-Уайтли. 34-летняя супруга Джейсона Стэтхэм объявила, что вновь беременна. Поклонники девушки были взволнованы и обрадованы неожиданным известием. На фотографии, опубликованной Роузи, уже заметен животик. В звездной семье уже воспитывают сына.

Девушка рассказала о радостном событии в социальных сетях. Фото: скриншот Instagram

Молодая жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин никак не комментирует снимок, на котором заметен «беременный» животик. 30-летняя девушка проживает в Соединённых Штатах Америки вместе с 60-летним избранником. Пара поженилась в 2019 году. Судя по фото, несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы в браке. С лица Дарины не сходит улыбка, а Цекало всегда говорит о жене с благоговением.

Дарина Эрвин предпочитает молчать о своей беременности. Фото: скриншот Instagram

Полной неожиданностью стала новость о второй беременности 41-летней Кристины Риччи. Звезда фильма «Семейка Аддамс» поделилась с поклонниками радостной вестью. Отцом ребенка стал Марк Хэмптон. Мужчина является известным фотографом и стилистом.

Кристина Риччи ждет второго ребенка. Фото: скриншот Instagram

Напомним, что совсем недавно вновь познала радость материнства петербурженка Маргарита Грачева, страшную историю которой обсуждала вся Россия. Девушке из ревности муж несколько лет назад отрубил кисти рук. Несмотря на это, в конце августа Маргарита Грачева родила третьего сына. Малыша назвали Ярославом. Личико ребенка девушка решила не скрывать, заявив, что совершенно не верит в сглаз.

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