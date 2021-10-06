У Исаакиевского собора столкнулись маршрутка и Toyota

В центре Петербурга у Исаакиевского собора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля Toyota.

Дорожный инцидент произошел в среду, 6 октября.

«Авария у Исаакиевского собора. Маршрутка и Тойота. Ничего сверхестественного, но троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Оперативных служб на месте не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла.