У Исаакиевского собора столкнулись маршрутка и Toyota

У Исаакиевского собора столкнулись маршрутка и Toyota
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга у Исаакиевского собора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля Toyota.

Дорожный инцидент произошел в среду, 6 октября.

«Авария у Исаакиевского собора. Маршрутка и Тойота. Ничего сверхестественного, но троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Оперативных служб на месте не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла.

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